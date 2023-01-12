باسيل: لن نتخلى عن حق النازحين في العودة فهناك وطنهم وكرامتهم والعودة حتمية لمن لا خطر على حياته فلبنان ملتزم بمبدأ عدم الاعادة القسرية والطوعية لا تعني تأبيد النزوح