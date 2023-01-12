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12 كانون الثاني 2023 - 05:38
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باسيل: لن نتخلى عن حق النازحين في العودة فهناك وطنهم وكرامتهم والعودة حتمية لمن لا خطر على حياته فلبنان ملتزم بمبدأ عدم الاعادة القسرية والطوعية لا تعني تأبيد النزوح

باسيل: لن نتخلى عن حق النازحين في العودة فهناك وطنهم وكرامتهم والعودة حتمية لمن لا خطر على حياته فلبنان ملتزم بمبدأ عدم الاعادة القسرية والطوعية لا تعني تأبيد النزوح Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتخلى,باسيل,
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باسيل: لن نتخلى عن حق النازحين في العودة فهناك وطنهم وكرامتهم والعودة حتمية لمن لا خطر على حياته فلبنان ملتزم بمبدأ عدم الاعادة القسرية والطوعية لا تعني تأبيد النزوح
Lebanon News
 
 
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