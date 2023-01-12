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12 كانون الثاني 2023 - 05:40
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باسيل: على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية

باسيل: على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبنانية,الحكومة,باسيل,
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باسيل: على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية
Lebanon News
 
 
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