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12 كانون الثاني 2023 - 05:40
12/01/2023 05:40:25
باسيل: على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية
باسيل: على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية
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LBCI News Lebanon
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