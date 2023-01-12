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12 كانون الثاني 2023 - 05:35
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مؤتمر للتيار الوطني الحر بعنوان "لن نتخلّى عن احد" بدعوة من النائب جبران باسيل وبمشاركة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري Péter Szijjártó عن اثر النزوح السوري على لبنان

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مؤتمر للتيار الوطني الحر بعنوان &quot;لن نتخلّى عن احد&quot; بدعوة من النائب جبران باسيل وبمشاركة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري P&eacute;ter Szijjártó عن اثر النزوح السوري على لبنان
Lebanon News
 
 
 
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