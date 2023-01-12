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12 كانون الثاني 2023 - 05:35
12/01/2023 05:35:00
مؤتمر للتيار الوطني الحر بعنوان "لن نتخلّى عن احد" بدعوة من النائب جبران باسيل وبمشاركة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري Péter Szijjártó عن اثر النزوح السوري على لبنان
مؤتمر للتيار الوطني الحر بعنوان "لن نتخلّى عن احد" بدعوة من النائب جبران باسيل وبمشاركة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري Péter Szijjártó عن اثر النزوح السوري على لبنان
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LBCI News Lebanon
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