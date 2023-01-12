آخر الأخبار
12 كانون الثاني 2023 - 05:48
12/01/2023 05:48:33
وزير الخارجية والتجارة الهنغاري: النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده فهو شيء يدعو الى عدم الاستقرار فيه وهو شيء خطير للبلدان التي وصل اليها النزوح
وزير الخارجية والتجارة الهنغاري: النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده فهو شيء يدعو الى عدم الاستقرار فيه وهو شيء خطير للبلدان التي وصل اليها النزوح
Lebanon, news ,lbci ,أخبار النزوح,الهنغاري,والتجارة,الخارجية,وزير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً