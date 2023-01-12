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12 كانون الثاني 2023 - 06:48
12/01/2023 06:48:14
وضاح الصادق للـLBCI: جلسة اليوم غير قانونية ولدينا اشكالية كبيرة والقاضي سهيل عبود يقوم بجهود كبيرة لتذليل العقبات التي يضعها السياسيون بوجهه ومشكلتنا مع هذا النظام السياسي الذي ارتكب أكبر جريمتين في العصر
وضاح الصادق للـLBCI: جلسة اليوم غير قانونية ولدينا اشكالية كبيرة والقاضي سهيل عبود يقوم بجهود كبيرة لتذليل العقبات التي يضعها السياسيون بوجهه ومشكلتنا مع هذا النظام السياسي الذي ارتكب أكبر جريمتين في العصر
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