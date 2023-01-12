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12 كانون الثاني 2023 - 06:48
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وضاح الصادق للـLBCI: جلسة اليوم غير قانونية ولدينا اشكالية كبيرة والقاضي سهيل عبود يقوم بجهود كبيرة لتذليل العقبات التي يضعها السياسيون بوجهه ومشكلتنا مع هذا النظام السياسي الذي ارتكب أكبر جريمتين في العصر

وضاح الصادق للـLBCI: جلسة اليوم غير قانونية ولدينا اشكالية كبيرة والقاضي سهيل عبود يقوم بجهود كبيرة لتذليل العقبات التي يضعها السياسيون بوجهه ومشكلتنا مع هذا النظام السياسي الذي ارتكب أكبر جريمتين في العصر Lebanon, news ,lbci ,أخبار جلسة,للـLBCI,الصادق,وضاح,
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وضاح الصادق للـLBCI: جلسة اليوم غير قانونية ولدينا اشكالية كبيرة والقاضي سهيل عبود يقوم بجهود كبيرة لتذليل العقبات التي يضعها السياسيون بوجهه ومشكلتنا مع هذا النظام السياسي الذي ارتكب أكبر جريمتين في العصر
Lebanon News
 
 
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