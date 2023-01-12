وضاح الصادق للـLBCI: جلسة اليوم غير قانونية ولدينا اشكالية كبيرة والقاضي سهيل عبود يقوم بجهود كبيرة لتذليل العقبات التي يضعها السياسيون بوجهه ومشكلتنا مع هذا النظام السياسي الذي ارتكب أكبر جريمتين في العصر