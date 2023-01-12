آخر الأخبار
12 كانون الثاني 2023 - 11:04
Back

أ.ف.ب. نقلا عن الرئاسة السورية: الأسد يقول إن اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء "الاحتلال"

أ.ف.ب. نقلا عن الرئاسة السورية: الأسد يقول إن اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء "الاحتلال" Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
episodes
أ.ف.ب. نقلا عن الرئاسة السورية: الأسد يقول إن اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء &quot;الاحتلال&quot;
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً