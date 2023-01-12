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12 كانون الثاني 2023 - 11:04
12/01/2023 11:04:39
أ.ف.ب. نقلا عن الرئاسة السورية: الأسد يقول إن اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء "الاحتلال"
أ.ف.ب. نقلا عن الرئاسة السورية: الأسد يقول إن اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء "الاحتلال"
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LBCI News Lebanon
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