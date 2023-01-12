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12 كانون الثاني 2023 - 12:11
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صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار قيمة ورقية نقدية اعلى يسهّل التعامل المالي بين اللبنانيين لكنه يؤدي الى اضعاف الثقة ولا يمكن ان يكون بمنأى عن اي خطة اقتصادية اصلاحية

صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار قيمة ورقية نقدية اعلى يسهّل التعامل المالي بين اللبنانيين لكنه يؤدي الى اضعاف الثقة ولا يمكن ان يكون بمنأى عن اي خطة اقتصادية اصلاحية Lebanon, news ,lbci ,أخبار للتوضيح,quot,علوية,صادق,
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صادق علوية لـ &quot;للتوضيح&quot;: اصدار قيمة ورقية نقدية اعلى يسهّل التعامل المالي بين اللبنانيين لكنه يؤدي الى اضعاف الثقة ولا يمكن ان يكون بمنأى عن اي خطة اقتصادية اصلاحية
Lebanon News
 
 
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