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12 كانون الثاني 2023 - 12:11
12/01/2023 12:11:02
صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار قيمة ورقية نقدية اعلى يسهّل التعامل المالي بين اللبنانيين لكنه يؤدي الى اضعاف الثقة ولا يمكن ان يكون بمنأى عن اي خطة اقتصادية اصلاحية
صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار قيمة ورقية نقدية اعلى يسهّل التعامل المالي بين اللبنانيين لكنه يؤدي الى اضعاف الثقة ولا يمكن ان يكون بمنأى عن اي خطة اقتصادية اصلاحية
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LBCI News Lebanon
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