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12 كانون الثاني 2023 - 12:11
12/01/2023 12:11:43
صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار اوراق نقدية كبيرة بمعزل عن اي خطة اقتصادية اصلاحية لا قيمة له وسيؤدي الى المزيد من الضرر على الاقتصاد اللبناني
صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار اوراق نقدية كبيرة بمعزل عن اي خطة اقتصادية اصلاحية لا قيمة له وسيؤدي الى المزيد من الضرر على الاقتصاد اللبناني
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LBCI News Lebanon
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