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12 كانون الثاني 2023 - 12:11
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صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار اوراق نقدية كبيرة بمعزل عن اي خطة اقتصادية اصلاحية لا قيمة له وسيؤدي الى المزيد من الضرر على الاقتصاد اللبناني

صادق علوية لـ "للتوضيح": اصدار اوراق نقدية كبيرة بمعزل عن اي خطة اقتصادية اصلاحية لا قيمة له وسيؤدي الى المزيد من الضرر على الاقتصاد اللبناني Lebanon, news ,lbci ,أخبار للتوضيح,quot,علوية,صادق,
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صادق علوية لـ &quot;للتوضيح&quot;: اصدار اوراق نقدية كبيرة بمعزل عن اي خطة اقتصادية اصلاحية لا قيمة له وسيؤدي الى المزيد من الضرر على الاقتصاد اللبناني
Lebanon News
 
 
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