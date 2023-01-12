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12 كانون الثاني 2023 - 14:18
12/01/2023 14:18:33
التحكم المروري: إحتراق مركبة على أوتوستراد إميل لحود باتجاه الصياد والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: إحتراق مركبة على أوتوستراد إميل لحود باتجاه الصياد والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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