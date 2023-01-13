آخر الأخبار
13 كانون الثاني 2023 - 03:16
13/01/2023 03:16:36
مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03970540
مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03970540
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,الروم,مستشفى,مريض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً