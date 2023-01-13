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13 كانون الثاني 2023 - 03:16
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مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03970540

مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03970540 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,الروم,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03970540
Lebanon News
 
 
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