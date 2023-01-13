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13 كانون الثاني 2023 - 05:10
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عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: كانت فرصة للتداول في الامور المشتركة وايران ستبقى دائما الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء وتباحثنا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية

عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: كانت فرصة للتداول في الامور المشتركة وايران ستبقى دائما الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء وتباحثنا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقائه,اللهيان,
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عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: كانت فرصة للتداول في الامور المشتركة وايران ستبقى دائما الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء وتباحثنا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية
Lebanon News
 
 
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