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13 كانون الثاني 2023 - 05:10
13/01/2023 05:10:59
عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: كانت فرصة للتداول في الامور المشتركة وايران ستبقى دائما الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء وتباحثنا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية
عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: كانت فرصة للتداول في الامور المشتركة وايران ستبقى دائما الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء وتباحثنا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية
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LBCI News Lebanon
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