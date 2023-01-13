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13 كانون الثاني 2023 - 05:14
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عبد اللهيان ردا على سؤال بشأن الشغور الرئاسي: لا نتدخل في الامور الداخلية للبنان وندعو الى التحاور بين كل التيارات السياسية اللبنانية

عبد اللهيان ردا على سؤال بشأن الشغور الرئاسي: لا نتدخل في الامور الداخلية للبنان وندعو الى التحاور بين كل التيارات السياسية اللبنانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار سؤال,اللهيان,
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عبد اللهيان ردا على سؤال بشأن الشغور الرئاسي: لا نتدخل في الامور الداخلية للبنان وندعو الى التحاور بين كل التيارات السياسية اللبنانية
Lebanon News
 
 
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