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13 كانون الثاني 2023 - 05:14
13/01/2023 05:14:32
عبد اللهيان ردا على سؤال بشأن الشغور الرئاسي: لا نتدخل في الامور الداخلية للبنان وندعو الى التحاور بين كل التيارات السياسية اللبنانية
عبد اللهيان ردا على سؤال بشأن الشغور الرئاسي: لا نتدخل في الامور الداخلية للبنان وندعو الى التحاور بين كل التيارات السياسية اللبنانية
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LBCI News Lebanon
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