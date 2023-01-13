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13 كانون الثاني 2023 - 06:04
13/01/2023 06:04:48
وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر عن منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية 3 ملايين لكل ولد أما في المدرسة الخاصة أصبحت 6 ملايين لكل ولد وحد اقصى 3 أولاد
وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر عن منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية 3 ملايين لكل ولد أما في المدرسة الخاصة أصبحت 6 ملايين لكل ولد وحد اقصى 3 أولاد
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LBCI News Lebanon
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