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13 كانون الثاني 2023 - 06:04
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وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر عن منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية 3 ملايين لكل ولد أما في المدرسة الخاصة أصبحت 6 ملايين لكل ولد وحد اقصى 3 أولاد

وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر عن منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية 3 ملايين لكل ولد أما في المدرسة الخاصة أصبحت 6 ملايين لكل ولد وحد اقصى 3 أولاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار لجنة,اجتماع,العمل,وزير,
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وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر عن منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية 3 ملايين لكل ولد أما في المدرسة الخاصة أصبحت 6 ملايين لكل ولد وحد اقصى 3 أولاد
Lebanon News
 
 
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