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13 كانون الثاني 2023 - 07:54
13/01/2023 07:54:57
معلومات للـLBCI: قائد الجيش تفقّد فوج التدخل الرابع في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر العملية التي نفذها الفوج مع مديرية المخابرات أمس في حي الجورة في برج البراجنة
معلومات للـLBCI: قائد الجيش تفقّد فوج التدخل الرابع في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر العملية التي نفذها الفوج مع مديرية المخابرات أمس في حي الجورة في برج البراجنة
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