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13 كانون الثاني 2023 - 11:33
13/01/2023 11:33:57
مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70818477
مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70818477
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LBCI News Lebanon
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