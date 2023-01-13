آخر الأخبار
13 كانون الثاني 2023 - 11:33
Back

مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70818477

مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70818477 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدات,جداً,ماسة,بحاجة,مريض,
episodes
مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70818477
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً