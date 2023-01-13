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13 كانون الثاني 2023 - 15:22
13/01/2023 15:22:46
معلومات للـLBCI: توقيف وليام نون جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث يحقق معه حاليا رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف
معلومات للـLBCI: توقيف وليام نون جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث يحقق معه حاليا رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف
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