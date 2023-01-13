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13 كانون الثاني 2023 - 17:22
13/01/2023 17:22:53
الوكالة الوطنية: إقفال المسلك الشرقي للاوتوستراد في كفرعبيدا احتجاجا على توقيف نون
الوكالة الوطنية: إقفال المسلك الشرقي للاوتوستراد في كفرعبيدا احتجاجا على توقيف نون
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LBCI News Lebanon
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