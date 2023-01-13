آخر الأخبار
13 كانون الثاني 2023 - 18:06
13/01/2023 18:06:45
بولا يعقوبيان من أمام مركز أمن الدولة - الرملة البيضاء: طريقة التصرف والخبث لا تليق بالقضاء ولا بالدولة ولا بالأجهزة الأمنية وأدعو المواطنين للنزول الى الشارع
بولا يعقوبيان من أمام مركز أمن الدولة - الرملة البيضاء: طريقة التصرف والخبث لا تليق بالقضاء ولا بالدولة ولا بالأجهزة الأمنية وأدعو المواطنين للنزول الى الشارع
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مركز,أمام,يعقوبيان,بولا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً