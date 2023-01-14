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14 كانون الثاني 2023 - 04:24
14/01/2023 04:24:30
معلومات للـLBCI: مدعي عام بيروت قرر ترك نون رهن التحقيق بعدما أُعلن في البداية تركه بسند إقامة على ان يستكمل التحقيق معه الإثنين بقضية تكسير قصر العدل أما في الملف المتعلق بكلامه عن نيته بتفجير قصر العدل فبقي نون موقوفاً الى حين مثول بو صعب
معلومات للـLBCI: مدعي عام بيروت قرر ترك نون رهن التحقيق بعدما أُعلن في البداية تركه بسند إقامة على ان يستكمل التحقيق معه الإثنين بقضية تكسير قصر العدل أما في الملف المتعلق بكلامه عن نيته بتفجير قصر العدل فبقي نون موقوفاً الى حين مثول بو صعب
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