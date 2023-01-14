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14 كانون الثاني 2023 - 07:15
14/01/2023 07:15:09
انقسام داخل مجلس القضاء الاعلى بين غالبية القضاة الداعمين لصدور بيان داعم للقاضي زاهر حمادة ويمهّد لاطلاق وليام نون وبين قاضيين يرفضان اصدار البيان
انقسام داخل مجلس القضاء الاعلى بين غالبية القضاة الداعمين لصدور بيان داعم للقاضي زاهر حمادة ويمهّد لاطلاق وليام نون وبين قاضيين يرفضان اصدار البيان
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