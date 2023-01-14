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14 كانون الثاني 2023 - 07:52
14/01/2023 07:52:12
معلومات للـLBCI: توجه لدى اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وبعض المحتجين للتحرك في عدد من المناطق وقطع الطرقات اذا لم يتم الإفراج عن ويليام نون مع إعطاء مهلة الساعة الثالثة من بعد الظهر
معلومات للـLBCI: توجه لدى اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وبعض المحتجين للتحرك في عدد من المناطق وقطع الطرقات اذا لم يتم الإفراج عن ويليام نون مع إعطاء مهلة الساعة الثالثة من بعد الظهر
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