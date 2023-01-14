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14 كانون الثاني 2023 - 07:57
14/01/2023 07:57:18
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد الصياد باتجاه الرئيس لحود
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد الصياد باتجاه الرئيس لحود
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LBCI News Lebanon
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