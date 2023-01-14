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14 كانون الثاني 2023 - 10:15
14/01/2023 10:15:03
معلومات للـLBCI: يجتمع في هذه الأثناء نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف وعدد من النواب في مبنى المديرية العامة لأمن الدولة لإتخاذ القرار المناسب في حال لم يتم الإفراج عن ويليام نون اليوم
معلومات للـLBCI: يجتمع في هذه الأثناء نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف وعدد من النواب في مبنى المديرية العامة لأمن الدولة لإتخاذ القرار المناسب في حال لم يتم الإفراج عن ويليام نون اليوم
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