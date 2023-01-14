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14 كانون الثاني 2023 - 10:43
14/01/2023 10:43:23
محامي وليم نون للـLBCI: وليم نون خرج وهو عائد للتوجّه بكلمة ولا نريد من أحد أن يُفسد علينا هذه الفرحة وقد وقّع وليم على تعهد لعدم التوجّه بشتائم للقضاة وعدم التعرّض لقصر العدل بالحجارة
محامي وليم نون للـLBCI: وليم نون خرج وهو عائد للتوجّه بكلمة ولا نريد من أحد أن يُفسد علينا هذه الفرحة وقد وقّع وليم على تعهد لعدم التوجّه بشتائم للقضاة وعدم التعرّض لقصر العدل بالحجارة
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