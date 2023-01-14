محامي وليم نون للـLBCI: وليم نون خرج وهو عائد للتوجّه بكلمة ولا نريد من أحد أن يُفسد علينا هذه الفرحة وقد وقّع وليم على تعهد لعدم التوجّه بشتائم للقضاة وعدم التعرّض لقصر العدل بالحجارة