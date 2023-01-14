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14 كانون الثاني 2023 - 11:34
14/01/2023 11:34:19
وليام نون للـLBCI: نحن كأهالي الضحايا ليس لدينا أي مطالب مادية نريد فقط العدالة والحقيقة ومشكلتنا ليست مع القضاة
وليام نون للـLBCI: نحن كأهالي الضحايا ليس لدينا أي مطالب مادية نريد فقط العدالة والحقيقة ومشكلتنا ليست مع القضاة
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