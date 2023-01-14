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14 كانون الثاني 2023 - 11:51
14/01/2023 11:51:40
معلومات للـLBCI: بيان مجلس القضاء الأعلى حظي بموافقة جميع أعضاء المجلس من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الى القاضي عفيف حكيم باستنثاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي اصر على عدم رضاه على البيان
معلومات للـLBCI: بيان مجلس القضاء الأعلى حظي بموافقة جميع أعضاء المجلس من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الى القاضي عفيف حكيم باستنثاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي اصر على عدم رضاه على البيان
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