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15 كانون الثاني 2023 - 14:01
15/01/2023 14:01:36
مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مركز الصليب الأحمر الحمرا – سبيرز للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 03679210
مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مركز الصليب الأحمر الحمرا – سبيرز للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 03679210
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LBCI News Lebanon
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