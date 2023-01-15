آخر الأخبار
15 كانون الثاني 2023 - 14:01
Back

مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مركز الصليب الأحمر الحمرا – سبيرز للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 03679210

مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مركز الصليب الأحمر الحمرا – سبيرز للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 03679210 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدات,ماسّة,بحاجة,مريضة,
episodes
مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مركز الصليب الأحمر الحمرا – سبيرز للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 03679210
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً