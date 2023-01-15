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15 كانون الثاني 2023 - 14:55
15/01/2023 14:55:52
مريضة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة +O. للتبرع لدى مراكز الصليب الأحمر الإتصال على الرقم: ٠٣/٣٩٨٣٩١
مريضة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة +O. للتبرع لدى مراكز الصليب الأحمر الإتصال على الرقم: ٠٣/٣٩٨٣٩١
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LBCI News Lebanon
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