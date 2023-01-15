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15 كانون الثاني 2023 - 15:38
15/01/2023 15:38:11
وزير العمل مصطفى بيرم لـ"الأحد مع ماريو": المرحلة صعبة ولكننا بحاجة الى تدوير الزوايا ولقد قمنا بزيادة 1900000 حتى بات الراتب 4500000 وإن نزل العامل الى عمله 20 يوما مع بدل النقل الجديد يصبح راتب العامل 7 مليون ليرة
وزير العمل مصطفى بيرم لـ"الأحد مع ماريو": المرحلة صعبة ولكننا بحاجة الى تدوير الزوايا ولقد قمنا بزيادة 1900000 حتى بات الراتب 4500000 وإن نزل العامل الى عمله 20 يوما مع بدل النقل الجديد يصبح راتب العامل 7 مليون ليرة
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LBCI News Lebanon
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