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15 كانون الثاني 2023 - 15:38
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وزير العمل مصطفى بيرم لـ"الأحد مع ماريو": المرحلة صعبة ولكننا بحاجة الى تدوير الزوايا ولقد قمنا بزيادة 1900000 حتى بات الراتب 4500000 وإن نزل العامل الى عمله 20 يوما مع بدل النقل الجديد يصبح راتب العامل 7 مليون ليرة

وزير العمل مصطفى بيرم لـ"الأحد مع ماريو": المرحلة صعبة ولكننا بحاجة الى تدوير الزوايا ولقد قمنا بزيادة 1900000 حتى بات الراتب 4500000 وإن نزل العامل الى عمله 20 يوما مع بدل النقل الجديد يصبح راتب العامل 7 مليون ليرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيرم,مصطفى,العمل,وزير,
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وزير العمل مصطفى بيرم لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: المرحلة صعبة ولكننا بحاجة الى تدوير الزوايا ولقد قمنا بزيادة 1900000 حتى بات الراتب 4500000 وإن نزل العامل الى عمله 20 يوما مع بدل النقل الجديد يصبح راتب العامل 7 مليون ليرة
Lebanon News
 
 
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