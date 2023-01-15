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15 كانون الثاني 2023 - 15:42
15/01/2023 15:42:41
رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": سنخرج بتوصيات للهيئات الاقتصادية بالنسبة لاستبدال العامل السوري بالعامل اللبناني والقطاع الخاص الشرعي ملتزم بتوظيف لبنانيين وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي
رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": سنخرج بتوصيات للهيئات الاقتصادية بالنسبة لاستبدال العامل السوري بالعامل اللبناني والقطاع الخاص الشرعي ملتزم بتوظيف لبنانيين وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي
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LBCI News Lebanon
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