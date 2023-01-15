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15 كانون الثاني 2023 - 15:51
15/01/2023 15:51:47
محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الحد الادنى للاجور يحتاج الى قانون اي مجلس وزراء ومجلس نواب ولا يمكن تحديد حدّ ادنى للاجور بالدولار الاميركي
محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الحد الادنى للاجور يحتاج الى قانون اي مجلس وزراء ومجلس نواب ولا يمكن تحديد حدّ ادنى للاجور بالدولار الاميركي
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