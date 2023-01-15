آخر الأخبار
15 كانون الثاني 2023 - 15:51
Back

محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الحد الادنى للاجور يحتاج الى قانون اي مجلس وزراء ومجلس نواب ولا يمكن تحديد حدّ ادنى للاجور بالدولار الاميركي

محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الحد الادنى للاجور يحتاج الى قانون اي مجلس وزراء ومجلس نواب ولا يمكن تحديد حدّ ادنى للاجور بالدولار الاميركي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,شقير,محمد,
episodes
محمد شقير لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: الحد الادنى للاجور يحتاج الى قانون اي مجلس وزراء ومجلس نواب ولا يمكن تحديد حدّ ادنى للاجور بالدولار الاميركي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً