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15 كانون الثاني 2023 - 15:52
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محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الاقتصاد غير الشرعي بات اكبر من الاقتصاد الشرعي والاموال تدخل الى البلاد ولكن النظام المالي لا يستفيد منها لأن عددا كبيرا من المؤسسات باتت غير شرعية وعدد كبير من هذه المؤسسات غير الشرعية اصحابها سوريون

محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الاقتصاد غير الشرعي بات اكبر من الاقتصاد الشرعي والاموال تدخل الى البلاد ولكن النظام المالي لا يستفيد منها لأن عددا كبيرا من المؤسسات باتت غير شرعية وعدد كبير من هذه المؤسسات غير الشرعية اصحابها سوريون Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,شقير,محمد,
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محمد شقير لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: الاقتصاد غير الشرعي بات اكبر من الاقتصاد الشرعي والاموال تدخل الى البلاد ولكن النظام المالي لا يستفيد منها لأن عددا كبيرا من المؤسسات باتت غير شرعية وعدد كبير من هذه المؤسسات غير الشرعية اصحابها سوريون
Lebanon News
 
 
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