بيرم لـ"الأحد مع ماريو": الموظف العام هو الاكثر غبنًا اليوم وسأتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية لرفع بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة أسوة بما فعلناه في القطاع الخاص