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15 كانون الثاني 2023 - 16:12
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بيرم لـ"الأحد مع ماريو": الموظف العام هو الاكثر غبنًا اليوم وسأتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية لرفع بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة أسوة بما فعلناه في القطاع الخاص

بيرم لـ"الأحد مع ماريو": الموظف العام هو الاكثر غبنًا اليوم وسأتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية لرفع بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة أسوة بما فعلناه في القطاع الخاص Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,بيرم,
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بيرم لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: الموظف العام هو الاكثر غبنًا اليوم وسأتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية لرفع بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة أسوة بما فعلناه في القطاع الخاص
Lebanon News
 
 
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