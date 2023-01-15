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15 كانون الثاني 2023 - 16:12
15/01/2023 16:12:14
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": الموظف العام هو الاكثر غبنًا اليوم وسأتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية لرفع بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة أسوة بما فعلناه في القطاع الخاص
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": الموظف العام هو الاكثر غبنًا اليوم وسأتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية لرفع بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة أسوة بما فعلناه في القطاع الخاص
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