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15 كانون الثاني 2023 - 17:08
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سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": الادارة الاميركية تعتبر ان هناك موقوفا في تحقيقات المرفأ من الجنسية الاميركي وهو موقوف من دون محاكمة منذ فترة طويلة جدا وبالتالي تحوّل رهينة للنظام الحاكم

سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": الادارة الاميركية تعتبر ان هناك موقوفا في تحقيقات المرفأ من الجنسية الاميركي وهو موقوف من دون محاكمة منذ فترة طويلة جدا وبالتالي تحوّل رهينة للنظام الحاكم Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,مالك,سعيد,
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سعيد مالك لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: الادارة الاميركية تعتبر ان هناك موقوفا في تحقيقات المرفأ من الجنسية الاميركي وهو موقوف من دون محاكمة منذ فترة طويلة جدا وبالتالي تحوّل رهينة للنظام الحاكم
Lebanon News
 
 
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