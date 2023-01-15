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15 كانون الثاني 2023 - 17:08
15/01/2023 17:08:52
سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": الادارة الاميركية تعتبر ان هناك موقوفا في تحقيقات المرفأ من الجنسية الاميركي وهو موقوف من دون محاكمة منذ فترة طويلة جدا وبالتالي تحوّل رهينة للنظام الحاكم
سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": الادارة الاميركية تعتبر ان هناك موقوفا في تحقيقات المرفأ من الجنسية الاميركي وهو موقوف من دون محاكمة منذ فترة طويلة جدا وبالتالي تحوّل رهينة للنظام الحاكم
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