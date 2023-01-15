سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": الادارة الاميركية تعتبر ان هناك موقوفا في تحقيقات المرفأ من الجنسية الاميركي وهو موقوف من دون محاكمة منذ فترة طويلة جدا وبالتالي تحوّل رهينة للنظام الحاكم