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15 كانون الثاني 2023 - 17:21
15/01/2023 17:21:12
سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": محام دولي يجب ان يعين من اجل مصادرة الاموال المحقق فيها من الوفد القضائي الفرنسي لصالح لبنان وهناك صعوبة اليوم لأن السلطات الاجنبية وضعت حجزا على املاك وسبقت الى ذلك القضاء اللبناني
سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": محام دولي يجب ان يعين من اجل مصادرة الاموال المحقق فيها من الوفد القضائي الفرنسي لصالح لبنان وهناك صعوبة اليوم لأن السلطات الاجنبية وضعت حجزا على املاك وسبقت الى ذلك القضاء اللبناني
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