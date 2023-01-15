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15 كانون الثاني 2023 - 17:22
15/01/2023 17:22:54
سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": لا يحق للقضاة الاوروبيين بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد توقيف المتهمين حتى لو ثبت تورطهم
سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": لا يحق للقضاة الاوروبيين بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد توقيف المتهمين حتى لو ثبت تورطهم
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