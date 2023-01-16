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16 كانون الثاني 2023 - 04:08
16/01/2023 04:08:31
مستشار المدير العام لأمن الدولة جورج حرب للـLBCI: جهاز أمن الدولة وصلت له مذكرة من القضاء لطرح بعض الأسئلة على ويليام نون وبالتالي نفذها بكل مناقبية والقضاء لديه حرية الخيار بين الأجهزة
مستشار المدير العام لأمن الدولة جورج حرب للـLBCI: جهاز أمن الدولة وصلت له مذكرة من القضاء لطرح بعض الأسئلة على ويليام نون وبالتالي نفذها بكل مناقبية والقضاء لديه حرية الخيار بين الأجهزة
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