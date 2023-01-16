آخر الأخبار
16 كانون الثاني 2023 - 04:19
16/01/2023 04:19:05
مستشار المدير العام لأمن الدولة للـLBCI: من دون قضاء لا يوجد بلد وكانت قناعتنا قبل حضور ويليام نون انه لا يوجد سلاح في منزله ولكن هذا لا يعني أنه لديه الحق بالتطاول على القضاء
مستشار المدير العام لأمن الدولة للـLBCI: من دون قضاء لا يوجد بلد وكانت قناعتنا قبل حضور ويليام نون انه لا يوجد سلاح في منزله ولكن هذا لا يعني أنه لديه الحق بالتطاول على القضاء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدولة,لأمن,العام,المدير,مستشار,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً