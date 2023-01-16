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16 كانون الثاني 2023 - 05:34
16/01/2023 05:34:20
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال
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LBCI News Lebanon
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