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16 كانون الثاني 2023 - 05:34
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أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال Lebanon, news ,lbci ,أخبار سنترال,أوجيرو,
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أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال
Lebanon News
 
 
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