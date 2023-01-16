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16 كانون الثاني 2023 - 05:54
16/01/2023 05:54:19
فياض: هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة ومبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً وليس "بالقطعة" لمعلاجة موضوع الكهرباء ولا نريد أن يستخدم أي أحد احتياجات الناس لسد ثغرة رئيس الجمهورية
فياض: هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة ومبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً وليس "بالقطعة" لمعلاجة موضوع الكهرباء ولا نريد أن يستخدم أي أحد احتياجات الناس لسد ثغرة رئيس الجمهورية
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LBCI News Lebanon
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