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16 كانون الثاني 2023 - 05:54
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فياض: هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة ومبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً وليس "بالقطعة" لمعلاجة موضوع الكهرباء ولا نريد أن يستخدم أي أحد احتياجات الناس لسد ثغرة رئيس الجمهورية

فياض: هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة ومبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً وليس "بالقطعة" لمعلاجة موضوع الكهرباء ولا نريد أن يستخدم أي أحد احتياجات الناس لسد ثغرة رئيس الجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار التغذية,زيادة,هدفي,فياض,
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فياض: هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة ومبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً وليس &quot;بالقطعة&quot; لمعلاجة موضوع الكهرباء ولا نريد أن يستخدم أي أحد احتياجات الناس لسد ثغرة رئيس الجمهورية
Lebanon News
 
 
 
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