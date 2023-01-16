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16 كانون الثاني 2023 - 06:01
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وزير الطاقة: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية

وزير الطاقة: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تطرح,مبادرة,الطاقة,وزير,
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وزير الطاقة: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية
Lebanon News
 
 
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