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16 كانون الثاني 2023 - 06:08
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فياض: الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة والحل فيه سلفة خزينة ليس فقط لأول باخرة فيول بل لباخرتين آخرتين والمال الذي نحتاجه للصيانة وهو 54 مليون دولار

فياض: الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة والحل فيه سلفة خزينة ليس فقط لأول باخرة فيول بل لباخرتين آخرتين والمال الذي نحتاجه للصيانة وهو 54 مليون دولار Lebanon, news ,lbci ,أخبار يحتاج,نطرحه,الذي,الحل,فياض,
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فياض: الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة والحل فيه سلفة خزينة ليس فقط لأول باخرة فيول بل لباخرتين آخرتين والمال الذي نحتاجه للصيانة وهو 54 مليون دولار
Lebanon News
 
 
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