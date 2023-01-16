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16 كانون الثاني 2023 - 06:08
16/01/2023 06:08:06
فياض: الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة والحل فيه سلفة خزينة ليس فقط لأول باخرة فيول بل لباخرتين آخرتين والمال الذي نحتاجه للصيانة وهو 54 مليون دولار
فياض: الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة والحل فيه سلفة خزينة ليس فقط لأول باخرة فيول بل لباخرتين آخرتين والمال الذي نحتاجه للصيانة وهو 54 مليون دولار
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LBCI News Lebanon
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