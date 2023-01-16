معلومات للـLBCI: إنتهاء التحقيق حتى هذه اللحظة مع ٦ أشخاص من أصل ١٠ من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وآخرين لدى التحري في ثكنة بربر الخازن في فردان