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16 كانون الثاني 2023 - 06:09
16/01/2023 06:09:01
معلومات للـLBCI: إنتهاء التحقيق حتى هذه اللحظة مع ٦ أشخاص من أصل ١٠ من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وآخرين لدى التحري في ثكنة بربر الخازن في فردان
معلومات للـLBCI: إنتهاء التحقيق حتى هذه اللحظة مع ٦ أشخاص من أصل ١٠ من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وآخرين لدى التحري في ثكنة بربر الخازن في فردان
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