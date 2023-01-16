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16 كانون الثاني 2023 - 06:07
16/01/2023 06:07:57
فياض: ما اقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة
فياض: ما اقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة
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LBCI News Lebanon
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