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16 كانون الثاني 2023 - 06:10
16/01/2023 06:10:44
فياض: تم توقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الإضافيتين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة الدفع وسنعتمد على أموال الجباية للمرحلة المقبلة
فياض: تم توقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الإضافيتين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة الدفع وسنعتمد على أموال الجباية للمرحلة المقبلة
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LBCI News Lebanon
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