آخر الأخبار
16 كانون الثاني 2023 - 06:10
Back

فياض: تم توقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الإضافيتين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة الدفع وسنعتمد على أموال الجباية للمرحلة المقبلة

فياض: تم توقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الإضافيتين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة الدفع وسنعتمد على أموال الجباية للمرحلة المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المراسيم,مشاريع,توقيع,فياض,
episodes
فياض: تم توقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الإضافيتين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة الدفع وسنعتمد على أموال الجباية للمرحلة المقبلة
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً