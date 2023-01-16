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16 كانون الثاني 2023 - 06:30
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معلومات للـLBCI: إنتهاء التحقيق مع أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وآخرين الذي يبلغ عددهم ١٠ وينتظر في هذه الأثناء وصول نشرة أحدهم لمخابرة المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده ليعطي بعدها إشارته

معلومات للـLBCI: إنتهاء التحقيق مع أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وآخرين الذي يبلغ عددهم ١٠ وينتظر في هذه الأثناء وصول نشرة أحدهم لمخابرة المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده ليعطي بعدها إشارته Lebanon, news ,lbci ,أخبار التحقيق,إنتهاء,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: إنتهاء التحقيق مع أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وآخرين الذي يبلغ عددهم ١٠ وينتظر في هذه الأثناء وصول نشرة أحدهم لمخابرة المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده ليعطي بعدها إشارته
Lebanon News
 
 
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