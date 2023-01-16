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16 كانون الثاني 2023 - 07:02
16/01/2023 07:02:34
معلومات للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة أعطى إشارةً أولى بأن يتعهد جميع الذين تم الإستماع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهرات السلمية ومخابرته مجدداً بعد توقيع التعهدات
معلومات للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة أعطى إشارةً أولى بأن يتعهد جميع الذين تم الإستماع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهرات السلمية ومخابرته مجدداً بعد توقيع التعهدات
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