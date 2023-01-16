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16 كانون الثاني 2023 - 07:32
16/01/2023 07:32:17
مريض بحاجة ماسة جداً لوحدتي دم من فئة A+ لإجراء عملية جراحية غداً في مستشفى الروم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03817330
مريض بحاجة ماسة جداً لوحدتي دم من فئة A+ لإجراء عملية جراحية غداً في مستشفى الروم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03817330
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LBCI News Lebanon
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