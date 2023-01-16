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16 كانون الثاني 2023 - 07:32
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مريض بحاجة ماسة جداً لوحدتي دم من فئة A+ لإجراء عملية جراحية غداً في مستشفى الروم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03817330

مريض بحاجة ماسة جداً لوحدتي دم من فئة A+ لإجراء عملية جراحية غداً في مستشفى الروم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03817330 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدتي,جداً,ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة جداً لوحدتي دم من فئة A+ لإجراء عملية جراحية غداً في مستشفى الروم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03817330
Lebanon News
 
 
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