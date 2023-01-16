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16 كانون الثاني 2023 - 07:44
16/01/2023 07:44:27
بو صعب: متفائل بأن الازمة الاقتصادية في لبنان لها حلّ ولن نقبل ولا أحد يشرّع شطب ودائع المودعين ولكن يجب إقرار قوانين بطريقة عقلانية نحافظ فيها على اقتصادنا ومصارفنا ولكن اذا أفلست المصارف يعني أننا خسرنا كل شيء
بو صعب: متفائل بأن الازمة الاقتصادية في لبنان لها حلّ ولن نقبل ولا أحد يشرّع شطب ودائع المودعين ولكن يجب إقرار قوانين بطريقة عقلانية نحافظ فيها على اقتصادنا ومصارفنا ولكن اذا أفلست المصارف يعني أننا خسرنا كل شيء
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