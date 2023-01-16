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16 كانون الثاني 2023 - 07:45
16/01/2023 07:45:27
بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية
بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية
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LBCI News Lebanon
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