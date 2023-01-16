آخر الأخبار
16 كانون الثاني 2023 - 07:45
Back

بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية

بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللجان,اجتماع,
episodes
بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً